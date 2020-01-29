شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ البحر الأحمر: مراجعة جميع قرارات رئيس «مرسى علم» بعد ضبطه متهمًا بالرشوة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، مراجعة جميع قرارات رئيس مدينة مرسى علم المقبوض عليه من قبل هيئة الرقابة الإدارية في قضية رشوة.
وقال «حنفي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» على «إم بي سي مصر»، الأربعاء، إن رئيس مدينة مرسى علم أصدر قرارات بشأن استخراج تراخيص، وهو شيء ليس من اختصاصه ولا من صلاحياته.
وأوضح «حنفي» أنه الوحيد الذي يصدق كمحافظ على هذه التراخيص في نهاية الأمر.
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