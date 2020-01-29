شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الكنيسة الإثيوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفد من الكنيسة الإثيوبية الشقيقة، الأربعاء، في المقر البابوي بالقاهرة.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الوفد تكون من الأسقف إغريغوريوس، أسقف إقليم شور شرق إثيوبيا، ومستشار البابا متياس الأول، بطريرك إثيوبيا، والبابا جبرياسوس والدياكون أديس.

وأضاف المتحدث أن اللقاء حضره جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والراهب القمص أنجيلوس النقادي.