الخليج 365: صرف 10 % من مستحقات المصدرين و100 % للشركات الصغيرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع الصادر غدا الخميس، العديد من القضايا والملفات المهمة، على رأسها: صرف 10 % من مستحقات المصدرين و 100 % للشركات الصغيرة.. مدبولى يستعرض فى اجتماع الحكومة الأسبوعى رؤية تطوير الشهر العقارى.. 1422 شركة تصرف 917 مليون جنيه ضمن برنامج رد أعباء التصدير.. والحكومة تعلن بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق الهيكل التنظيمى الجديد لقطاع البترول واقرأ أيضا.. - الحكومة تقرر السياسة الإعلامية ومهام وزير الدولة للإعلام.. زيادة مساحة حرية الرأى والحفاظ على وسطية الدولة.. الحفاظ على منظومة القيم المصرية.. تنمية الشخصية المصرية على أسس منطقية وموضوعية.. إبراز جهود الدولة فى المشروعات القومية.. تقوية الإعلام بالداخل والخارج.. اقتراح السياسة الإعلامية للدولة بالتنسيق مع الحكومة

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