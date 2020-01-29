شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف: مبيعات الوزارة فى معرض الكتاب تتخطى 215 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة الأوقاف، إن الخليج 365 لمعرض الكتاب الدولى الحادى والخمسين بالقاهرة، اليوم الأربعاء، شهد إقبالًا كثيفًا على إصدارات الوزارة، حيث بلغت المبيعات 215 ألف جنيه من بداية المعرض حتى تاريخه، بما يعكس اهتمام المجتمع بالتزود بالثقافة الوسطية، وثقة الجميع فى إصدارات وزارة الأوقاف.

وقالت وزارة الأوقاف، يأتى ذلك فى إطار الدور التنويرى والتثقيفى لوزارة الأوقاف، وفى ضوء نشر الفكر الوسطى المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين فى التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.

فيما أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية عن مفاجآت لزوار جناحه بالمعرض الدولى للكتاب الحادى والخمسين بالقاهرة بصالة (4)، وهى كالتالى:

أولاً : موسوعة الخطب العصرية سبعة أجزاء (فقط 100 جنيه).

ثانيًا : شنطة الإمام (عشرون)كتابًا عصريًّا (فقط 100 جنيه).

ثالثًا : شنطة إصدارات المجلس (عشرون) كتابًا (فقط 50 جنيها).

بالإضافة إلى الهدايا التالية :

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خصم 25% على جميع المطبوعات والإصدارات.

صرف المصحف المجود (60شريطًا) مسجلاً لكبار القراء لكل من يشترى بــ150 جنيهًا فأكثر كهدية واحدة لكل مشترٍ.

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وأصدرت وزارة الأوقاف، النسخة المقروءة من كتاب مهارات التواصل الدعوى فى السنة النبوية – النبى (صلى الله عليه وسلم) معلمًا ومربيًا – بصوت الدكتور محمد الدومى من علماء الأوقاف، وأكد وزير الأوقاف أن خدمة القرآن الكريم وفهم مقاصده حصن حصين للأمة وستظل الأمة بخير ما أكرمت أهل القرآن الكريم، حيث يقول نبينا الكريم (صلى الله عليه وسلم): " أن مِنْ إِجْلالِ اللَّهِ تَعَالَى: إِكْرَامَ ذِى الشَّيْبةِ المُسْلِمِ، وَحَامِلِ الْقُرآنِ غَيْرِ الْغَالى فِيهِ والجَافى عَنْهُ، وإِكْرَامَ ذِى السُّلْطَانِ المُقْسِط".