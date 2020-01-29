شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. 61% من الإسرائيليين يرفضون خطة ترامب للسلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت هيئة الإذاعة والبث التلفزيوني الإسرائيلي أن غالبية الإسرائيليين يرفضون خطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المتعلقة بالسلام فى الشرق الأوسط، وأوضح استطلاعاً للرأي أن 61 % من الإسرائيليين يعتقدون أن خطة ترامب لن تؤدي إلى اتفاق سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وفى المقابل فإن 10% لم يعلنوا أي اعتراض على الخطة.



استطلاع

وحول ارتفاع فرص نتنياهو فى الفوز فى انتخابات الكنيست المقبلة التي ستجرى فى شهر مارس المقبل، أكد المستطلعة آرائهم أن زعيم حزب "بانى جانتس" سيفوز بـ34 مقعداً مقابل 33 مقعداً لحزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو ، مؤكدين أن خطة ترامب محاولة لتجميل وجه نتنياهو الفاسد..

وقال سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، الأربعاء، إن الإدارة الأمريكية تعتزم تشكيل لجنة مشتركة مع إسرائيل لمناقشة ضم المستوطنات بموجب البرنامج السياسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Advertisements



نتنياهو وجانتس

وأضاف فريدمان في مؤتمر صحفي، أنه "من المستحيل تحديد المدة التي ستستغرقها العملية، لأنها تتطلب الجهد والدقة ويجب إرفاقها بالخريطة في برنامجنا، وبعد أن تقرر الحكومة الإسرائيلية ما تريد القيام به، ستعمل الدولتان معًا".

وذكرت صحيفة " يديعوت أحرونوت" أن بهذه التصريحات يتراجع فريدمان، عن تصريحات سابقة أكد فيها أن بإمكان إسرائيل البدء فورا بضم غور الأردن، وباقي مستوطنات الضفة الغربية، في إطار خطة ترامب للسلام.

وبدوره، غرد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو عبر "تويتر": "لن نفوت الفرصة سنبدأ بتطبيق السيادة".