شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن عن فرص عمل برواتب مجزية فى فنادق بالمدن السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، من غد الخميس ، قبول طلبات راغبى العمل على 150 فرصة عمل فى سلسلة فنادق 5 نجوم بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، برواتب مجزية، فضلا عن الحوافز ومقابل الخدمة، مع إقامة مجانية، و3 وجات طعام "فطار وغذاء وعشاء" وبدل مواصلات ، وتأمين صحي".

وقال وزير القوى العاملة، محمد سعفان، إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام فى الحد من مشكلة البطالة، موضحا أن الفرص المطلوبة تتمثل فى مُشرف أول اشراف داخلى ، ومُشرف إشراف داخلى "غرف ومناطق عامة"، وعامل إشراف داخلى "غُرف"، وعامل إشراف داخلى "مناطق عامة" ، ومُضيف ، ومُضيف بارات ، وبار مان ، وبار تيندير، وكابتين.

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وفى نفس السياق أشار ياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية إلى أنه لا يشترط الخبرة إلا فى وظائف معينه ، مشيرا إلى أن المقابلة الشخصية فى مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية شارع شبين خلف استاد الاسماعيلية، مؤكدا أن المهن المطلوبة يتم التأمين عليها اجتماعيا ، منوها إلى أنه يتم متابعة التعيين مع الفنادق طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان أولا بأول وعرض استمارة 1 تأمينات عليه شهريا بفرص العمل التى تم تعينها.

وقال مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، إن الطلبات تقدم من غداً الخميس وحتى استيفاء العدد المطلوب، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية عصرا، ماعدا يومى الجمعة والسبت، إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالإسماعيلية .

وكانت الوزارة قد أعلنت عن تمكنها من توفير 6 آلاف و482 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوى الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تبدأ من 1200 لتصل إلى 6 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحى والاجتماعى، وذلك من خلال 51 شركة ومصنع قطاع خاص فى عدد من المحافظات خلال فبراير 2020، وأكدت الوزارة أن نشرة التوظيف التى تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص والتى يأتى تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص من خلال موقع الوزارةwww.manpower.gov.egتحت مسمى "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير فرص مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.