وزير المالية: مصر مُؤمّنة جدًا على كافة المستويات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ميرا إبراهيم:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائما ما يحذر الحكومة، ويقول: "لابد أن نؤمن ونأخذ احتياطياتنا للتعامل مع أي أمور قد نتعرض لها عالميا".

وشدد وزير المالية على أن مصر مؤمنة جدًا على كافة المستويات.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها حزب مستقبل وطن اليوم الأربعاء؛ لمناقشة خطوات الإصلاح الاقتصادي، وأثرها على السياسية العامة للدولة، والخطوات التي تمت في دمج الاقتصاد الموازي بالاقتصادي الرسمي.

Advertisements

وأوضح مصر نجحت في تخفيض العجز العام للدين وتحقيق فائض منه وتوجيهه إلى تمويل المشروعات وإنشاء المدن والمصانع، لافتا إلى أن أي وزير مالية تكون لديه مشكلة في آلية ضبط عجز الموازنة مع مراعاة عدم الضغط على الإيرادات.

وأضاف معيط، أن عملية تعويم الجنية أثرت سلباً في بعض الأمور بينما كان لها إيجابيات في أمور أخري، مضيفا أن تخفيض الدين العام يساعد على توجيه موارد الدولة الفائضة إلى الإنفاق على ملفات الصحة والتعليم والخدمات العامة.

وأشار وزير المالية، إلى أن تحسن الاقتصاد المصري، ساهم في عودة شركات البترول العالمية وغيرها من الشركات التي كانت خرجت من مصر للعمل مرة أخرى، مؤكدا أن الاقتصاد المصري نجح في أن يمتص كافة الصدمات التي تعرض لها على الرغم من عدم صمود العديد من الدول لمثل هذه الصدمات، وبعد عام ٢٠١٩ زادت الثقة العالمية في الاقتصاد المصري وبدأ الجنية المصري يتحسن أمام الدولار، ولو تعرضا لتلك الصدمات مرة أخرى سوف نمتصها أفضل من الوضع الذي كنا عليه عام ٢٠١٨، وهذا ليس في السياسات النقدية فقط ولكن في كافة المجالات.