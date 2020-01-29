طلب إحاطة بالبرلمان بشأن تداول ألعاب أطفال ضارة بالمكتبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تداول لعب أطفال ضارة بالمكتبات والحضانات.

وبحسب بيان لـ"طلعت"، تضمن الطلب التأكيد على أن الأيام الماضية، شهدت تجديد التحذيرات من شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، بشأن تداول واستخدام لعب أطفال ضارة بالمكتبات المصرية، خاصة التي تلامس الجلد والفم، ومن أبرزها ما ينتشر حاليا صلصال "سلايم" والذي يعتبر مادة مطاطية يستخدمها الأطفال في اللعب لتشكيل العرائس والأشكال المختلفة.

وقال طلعت، إن التحذيرات تضمنت عدة أضرار تلحق بالأطفال أثناء اللعب بـ"السلايم" لأنه مكون من مواد كيميائية وسامة، وتحتوى على مواد تسبب مضاعفات خطيرة على الأطفال آثارًا حادة ومزمنة، وهو الأمر الذي يفرض تحركا حاسما من الأجهزة المعنية للحفاظ على الأطفال من هذه الألعاب الضارة والتي من شأنها أن تضر النشئ الصغير، خاصة أنه الحضانات تضعها من أنشطة الأطفال بها، حسب قوله.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة، بمواجهة تداول لعب أطفال ضارة بالمكتبات المصرية والحضانات وضرورة مواجهتها بشكل حاسم، حفاظا على الأطفال وعدم تعرضهم لأي أمراض.