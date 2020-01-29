محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:
استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وفدًا من الكنيسة الإثيوبية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم الأربعاء.
تكون الوفد من الأسقف إغريغوريوس أسقف إقليم شور شرق إثيوبيا ومستشار متياس الأول بطريرك إثيوبيا، وجبرياسوس والدياكون أديس.
حضر المقابلة جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والراهب القمص أنجيلوس النقادي.
كانت هذه تفاصيل خبر البابا تواضروس يستقبل وفدًا من الكنيسة الإثيوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.