السجن من 3 سنوات إلى سنة لـ7 متهمين بالاستيلاء على أموال شركة أدوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، متهمين اثنين بالسجن 3 سنوات مع الشغل، في واقعة الاستيلاء على أموال شركة العامرية للصناعات الدوائية، وتغريم كل منهما 252 ألف و787 جنيه، وبإلزامهما رد مبلغ مساو للتغريم.

وقضت المحكمة أيضًا بحبس 5 متهمين بالسجن سنة، وتغريم الأول 36 ألف جنيه و627، وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم، وتغريم الثاني مبلغ 32 ألف و778، وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم، وتغريم الثالث 252 ألف و555 جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم، وتغريم الرابع مبلغ 19 ألف و494 وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم، وتغريم الخامس 12 ألف جنيه وإلزامه برد مبلغ مساو للتغريم.

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وقضت المحكمة بعزل المتهمين الـ7 من الوظيفة لمدة 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار بشير أحمد عبد العال، وعضوية المستشارين علاء كمال البيلي، وأيمن عفيفي، ومحمد أحمد راشد.

وتبين من التحقيقات التي باشرتها نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهمين بصفتهم موظفين بإحدى الشركات المساهمة "شركة العامرية للصناعات الدوائية" استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال الشركة جهة عملهم، واستولوا على بضائع قيمتها 621 ألف جنيه، باستصدار قسائم بيع، بأصناف بضائع على ذمة تسليمها لعملاء الشركة جهة عملهم على خلاف الحقيقة، وقدموها للمختصين من أمناء المخازن بجهة عملهم لصرفها.