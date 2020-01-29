بسبب النزاع على قطعة أرض.. قتيل ومصاب على يد مسجل خطر في قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

لقي سائق مصرعه وأصيب عامل إثر إطلاق مسجل خطر النيران بسبب الخلافات على قطعة أرض بقنا، وألقى قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على المتهم.

تلقى مركز قوص بأمن قنا إخطارا من المستشفى بوفاة سائق توك توك، 29 سنة، مقيم دائرة المركز" وإصابة عامل بالمعاش 66 سنة، بعيار ناري بساقه اليسرى واتهام المصاب لمسجل جنائي 41 سنة وشقيقه37 سنه له معلومات جنائية" مقيمان بمدينة قوص دائرة المركز - لخلافات بينه والمتهمان على قطعة أرض بناحية العويضات دائرة المركز وإطلاق المسجل أعيرة نارية أصابت إحداها السائق الذى تصادف مروره فأودت بحياته .

وأسفرت جهود مفتشى قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن قنا عن ضبط المتهم .

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بإطلاق الأعيرة النارية تجاه العامل بقصد قتلة لخلافات على قطعة الأرض المشار إليها فأحدث إصابته وتصادف مرور سائق التوك توك بمكان الواقعة مما أدى لإصابته التي أودت بحياته، أرشد عن السلاح المستخدم "بندقية آلية و10 طلقات من ذات العيار"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.