نادي القضاة يُوقع بروتوكول تعاون مع مركز إعداد القادة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

وقع المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر اليوم الأربعاء بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد طه المشرف على مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، بأن ذلك في سبيل قيام مجلس إدارة نادي قضاة مصر في رفع المستوى العلمي والثقافي ولتيسير حصول أعضائه وأسرهم على أفضل البرامج التدريبية بأيسر الطرق بالتعاون مع المراكز الحكومية المتخصصة في مجال التنمية البشرية.

ويأتي ذلك لما شهده النادي من أهمية الموضوعات والبرامج التي يقدمها مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال؛ وهو أحد المراكز الحكومية لقطاع مشروعات التدريب للتنمية بوزارة قطاع الأعمال العام، ويهدف إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية بهدف دعم الإدارة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الأعمال وتطوير المهارات الإدارية والقيادية والفنية كعنصر أساسي لدعم القدرة التنافسية وتنمية الموارد البشرية من خلال تقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية والتعليمية والخدمات الاستشارية

وشمل البروتوكول تنسيق التعاون في مجال البرامج التدريبية التي يقدمها المركز وتبادل الخبرات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والفعاليات المشتركة وإجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة التي تهم الطرفين.