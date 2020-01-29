محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط كافة أشكال جرائم الغش التجاري.
أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1002 قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة بني سويف، 4 سيارات ثلاجة لحيازتهم 140 طن (أسماك ماكريل) غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ صلاحيتها معبأة داخل عبوات ملصق عليها استيكرات تفيد مد فتر صلاحيتها وتغيير بلد المنشأ، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الاستيكرات والعبوات الفارغة المعدة لإعادة التعبئة.
كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مطبعة للدعاية والإعلان " بدون ترخيص" بمحافظة القليوبية، لحيازته 41 ألف و800عبوة كرتونية فارغة واستيكرات "منتج نهائي" مقلدة ومغشوشة لكبرى الشركات دون تفويض من تلك الشركات بغرض توزيع المنتج المقلد على المصانع غير المرخصة، و20 ألف رول بلاستيك "مستلزمات إنتاج" معد للطباعة – بالإضافة إلى (10 شابلونة) مدون عليها العلامات التجارية المقلدة.
ونجحت الحملات في ضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بمحافظة الجيزة، لتجميعه 36 ألف لتر " بنزين 92 – 95 " دون التعاقد مع الجهات المختصة، لبيعها بأزيد من السعر الرسمي في السوق السوداء، قدرت بقيمة مالية 291 ألف جنيه.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.
كانت هذه تفاصيل خبر إحباط ترويج 140 طن أسماك غير صالحة في الأسواق خلال حملة تموينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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