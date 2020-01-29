نشرة الحوادث المسائية.. النائب العام يزور نيابات السويس و مقتل شاب في الجمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأربعاء، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

النائب العام يزور نيابات مُدن قناة السويس رفقة نظيره السعودي

وصل النائب العام المستشار حمادة الصاوي وبرفقته النائب العام للمملكة العربية السعودية الشيخ سعود بن عبد الله المعجب و وفد رفيع مصاحب لهما من قيادات وأعضاء بالنيابتين في وقت مبكر من صباح اليوم - الأربعاء إلى منطقة قناة السويس؛ وذلك في زيارة إلى أعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية.

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مصدر أمني ينفي وفاة شرطي مرور أثناء خدمته بمصر الجديدة

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته بعض صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حول وفاة أحد مجندي الشرطة "معين خدمة لتنظيم الحركة المرورية بميدان هارون الرشيد بمصر الجديدة"، حال قيامه بتأدية عمله بالميدان.

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إحالة مدير عام بالثروة السمكية للمعاش ومجازاة 4 آخرين

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، في الدعوى رقم 57 لسنة 61، بإحالة مدير عام بهيئة الثروة السمكية بدمياط للمعاش، ومجازاة مدير إدارة المزارع بالهيئة العامة للثروة السمكية بالخفض إلى الوظيفة الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى ما قبل الترقية.

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مقتل شاب وإصابة آخر في معركة بالأسلحة النارية بالجمالية

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة، تفاصيل مقتل شاب وإصابة آخر بالرصاص بمنطقة الجمالية.

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إحالة مهندس زراعي للجنايات لاتهمامه بقتل زوجته بأوسيم

أمرت نيابة شمال الجيزة الكلية، بإحالة مهندس زراعي إلي محكمة الجنايات؛ لاتهامه بقتل زوجته بمنطقة أوسيم.

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ضبط 4 طلاب بتهمة الاتجار في المخدرات

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط سيارة يستقلها 4 طلاب، وبحوزتهم 50 كيس لمخدر الاستروكس، بنطاق ميناء القاهرة الجوي، بقصد الاتجار.

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وفد من الكلية الحربية يزور أكاديميـة الشرطـة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفداً من قيادات الكلية الحربية، برئاسة اللواء أركان حرب مدير الكلية؛ لتقديم التهنئة بمناسبة أعياد الشرطة.

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تأجيل إعادة محاكمة متهمين اثنين في "خلية المعصرة" لـ13 فبراير

أجلت محكمة استئناف القاهرة، أولى جلسات إعادة إجراءات محاكمة متهمين اثنين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "خلية المعصرة" لاتهامهما بإثارة العنف وحيازة سلاح ومفرقعات، لجلسة 13 فبراير؛ لضم الأحراز.

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بروتوكول تعاون بين النقض والبورصة لنشر الوعي بسوق المال

وقع المستشار حسام صادق، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس إدارة العلاقات الدولية في محكمة النقض، برتوكول تعاون مع محمد فريد رئيس البورصة المصرية، تحت رعاية المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى.

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ربة منزل وعاطلين سرقوا توك توك بالإكراه في الزاوية الحمراء

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، ربة منزل وعاطلين، سرقوا توك توك بالإكراه من قائده، بعدما استدرجوه بدعوى توصيلهم إلى شارع مجمع المصانع بالزاوية الحمراء.

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