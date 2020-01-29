أخبار مصر | ختام فعاليات مهرجان عائلة الرعاية الاجتماعية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ختام فعاليات مهرجان عائلة الرعاية الاجتماعية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت اليوم الأربعاء، فاعليات مهرجان عائلة الرعاية الاجتماعية والذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى خلال الفترة من 26 - 29 يناير الجارى بمحافظة أسوان، حيث شهد مراسم حفل الختام لواء الدكتورة هبة أبوالعمايم مستشار الرعاية الاجتماعية بوزارة التضامن الاجتماعى، نيابة عن نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، وأحمد حمدى وكيل وزارة مديرية التضامن الاجتماعى أسوان، ومحمد مظلوم مدير عام الدفاع الاجتماعى بالوزارة، ومحمود شعبان المنسق العام للمهرجان ومدير عام الاسرة والطفولة ومسئولى ومشرفى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المشاركة وممثلي منظمة فيس ومسؤولى الرعاية الاجتماعية بمدينة أسوان، وذلك تحت رعاية وزيرة التضامن الإجتماعى.

وشهد ختام المهرجان تكريم الفرق الفائزة فى المسابقات الرياضية والفنية والثقافية والدينية التى تمت بين فرق المؤسسات المتنافسة بتسليم الدروع والكوؤس وشهادات التقدير للأبناء، حيث حققت مؤسسة أسوان للرعاية الاجتماعية المركز الأول فى النشاط الرياضى وفازت مؤسسة دمياط بنين بالمركز الثانى وعلى مستوى المسابقة الثقافية، فاز فريق كفر الشيخ بنات بالمركز الأول ودار ضيافة دمياط بنين بالمركز الثانى وفى مسابقة المشغولات الفنية فاز فريق دار فتيات القبة بالمركز الأول وفازت دور التربية بأحسن مؤسسة إلتزاما وتعاونا وفازت مؤسسة الأسرة والطفولة وجه قبلى بأفضل المؤسسات مشاركة.

ويأتى تنظيم المهرجان والذى تم بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومنظمة فيس ليشهد لأول مرة هذا العام دمج أطفال مؤسسات الرعاية الاجتماعية للدفاع الإجتماعى مع أطفال دور الأيتام التابعة للأسرة والطفولة كنموذج مبدئي لإرساء قواعد الدمج والتواصل بين جميع أبناء مؤسسات الرعاية.

وقد أنطلقت فعاليات مهرجان عائلة الرعاية الاجتماعية في إطار تحقيق سياسة الدمج والتواصل للأطفال بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وشارك به 165 طفل من 12 مؤسسة رعاية للبنين والفتيات من دفاع إجتماعي ومشردين وأيتام يمثلون 6 محافظات هى دمياط والاسكندرية والقاهرة والجيزة وكفر الشيخ وأسوان وشهد المهرجان تنفيذ الأنشطة والمسابقات المتنوعة رياضية وثقافية ودينية وفنية وترفيهية بالإضافة الى زيارة المعالم السياحية.