أخبار مصر | مجلس الوزراء يوافق على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجلس الوزراء يوافق على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، اليوم على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا وكلف المحافظة بتشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أنه من المقرر أن تكون التعويضات مادية حيث يجرى حالياً تقدير التعويضات والبدائل مشيراً إلى أنه سيتم توفير عدد من الوحدات السكنية من وزارة الإسكان للراغبين من المضارين بعد سداد قيمتها وطبقاً لنظام السداد المعمول به.



وقد حرصت المحافظة على تسليم هذه الوحدات للراغبين بعد السداد ودون دخولهم فى نظام القرعة أو الدور.