أخبار مصر | وزير الإعلام وكبار الكتاب يزورون المتحف المصري الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الإعلام وكبار الكتاب يزورون المتحف المصري الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، مساء اليوم الأربعاء، في المتحف المصري الكبير، أسامة هيكل وزير الإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعدد من كبار الكتاب ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة.

تضمنت الزيارة جولة بموقع المتحف والبهو حيث يقف تمثال الملك رمسيس الثاني والدرج العظيم وقاعات العرض الخاصة بمجموعة الملك الشاب توت عنخ آمون وموقع ميدان المسلة المعلقة، ومعمل ترميم الأخشاب الذي يرمم فيه قطع من كنوز الملك توت عنخ آمون والعجلات الحربية وغيرها من القطع ومعمل القطع الثقيلة حيث يعكف الأثريين علي ترميم وإعادة تركيب التمثال الخاص بالملك بسماتيك والذي تم اكتشاف العديد من القطع الخاصة به بمنطقة آثار المطرية.

وخلال الجولة، قام بالشرح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة به، وأعرب الحضور عن سعادتهم بزيارة المتحف المصري الكبير ووصفوه بالمشروع العظيم والصرح العملاق، الذي يدعو للدهشة والفخر وهو بحق هدية مصر للإنسانية جمعاء.