أخبار مصر | عاجل .. التربية والتعليم تصدر خطابًا مهما بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل .. التربية والتعليم تصدر خطابًا مهما بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا هامًا وعاجلًا لجميع المديريات التعليمية، تطالبهم بسرعة الانتهاء من رصد درجات امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي خلال ٤٨ ساعة، وحصلت "الخليج 365" على نسخة من الخطاب.

وكان قد نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي، مؤكدًا أن النتيجة لم تظهر، وسيتم ذلك خلال أيام، والإعلان عنها من خلال مؤتمر صحفي رسمي للوزارة.

وكان قد انتهى المركز القومي للامتحانات من تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الثانوية تقوم بتجميع الدرجات ورصدها على أن يتم إرسالها للوزارة؛ ليتم إعلانها رسميًا.

وأشارت المصادر في تصريحات خاصة سابقة، إلى أن 90% من المدارس قد انتهت من تجميع الدرجات وتم إرسالها للوزارة ويظل نسبة صغيرة من المدارس هى التى لم ترسل النتيجة حتى الآن، وأن النسبة الأولية للنجاح جيدة بخلاف السنوات الماضية، وأن الشئون القانونية بالوزارة مازالت تعمل على فحص المحاضر الخاصة بالغش.