أخبار مصر | علي جمعة: التراث هو محور الانطلاق نحو الحضارة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي جمعة: التراث هو محور الانطلاق نحو الحضارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد جناح الأزهر الشريف، بمعرض القاهرة الدولي الكتاب، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان " التراث الإسلامي وقضايا الواقع "، بحضور الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق، وفضيلة الدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق.

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن التراث هو محور النص الشريف، ومنه يكون الانطلاق نحو الحضارة، كما أن له مفاتيح وشفرات، لا يستطيع حلها إلا الراسخون في العلم، موضحا أن الأزهر الشريف، بعلمه وعلمائه، هو الذي يستطيع تدريس هذا التراث وشرحه وتبسيطه، من خلال مناهجه الوسطية، من أجل خدمة الدين والدنيا.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن الأزهر يدرس العلوم الإنسانية والحضارية، ولايقتصر على تدريس التراث فقط، كما يعمل باستمرار على تطوير مناهجه للتعايش مع الواقع، موضحا أن التجديد من التراث لابد أن يخضع للمنهجية، عن طريق التأصيل على القواعد التي ننطلق منها في تطوير المناهج البحثية، كذلك لابد من وعي وإدراك الواقع، وعدم الانتقاء العشوائي من التراث، بدون علم ومعرفة، حتى يكون تجديدا لا تبديدا.

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من جانبه أكد الدكتور نصر فريد واصل، أن الإسلام ليس عقيدة فقط، كما يدعي البعض، بل هو دين وشريعة، ينظم حياة الإنسان، موضحا أن التراث هو عصارة علم وخبرات ومشكلات عاصرها العلماء فدونوها، واجتهدوا فيما ليس فيه نص، وتفقهوا في علوم الدين والدنيا،من أجل مواكبة تطورات العصر.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن الأزهر، منذ نشأته، أخذ على عاتقة قضية التراث والحفاظ عليه والاجتهاد فيه، مشيدا بالمؤتمر العالمي الذي نظمه الأزهر الشريف، خلال اليومين الماضيين، حول التجديد في الفكر الإسلامي، وكيف ناقش المشكلات والقضايا التي تؤرق المجتمعات، وقدم العديد من الحلول لها وهو ما أسهم في نجاحه نجاحًا كبيرًا.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.