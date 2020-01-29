أخبار مصر | البيطريين: 29 تنازلا و17 طعنا سيتم طرحهم على مجلس الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيطريين: 29 تنازلا و17 طعنا سيتم طرحهم على مجلس الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور البدرى ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى، إن اللجنة عقدت اجتماع لمناقشة 3 تقارير خاصة بالعملية الانتخابية، موضحا أن التقرير الأول خاص بالأطباء الذين قضوا أكثر من فترة نقابية ومر عليهم 8 سنوات سواء بمجلس النقابة العامة، أو النقابات الفرعية، أى قضوا دورتين متتاليتين، مشيرا إلى أن جاء فى هذا البند للجنة 4 طعون.

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وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات، أن التقرير الثانى، كان فى ضوء ما تقدم به الأعضاء من الأطباء البيطريين للجنة من تنازلات، عن الترشح بشأن انتخابات النقيب والتجديد النصفى، ومجالس النقابات الفرعية، حيث بلغ عددهم 29 تنازل من أصل 401 مرشح.

وأشار إلى أن التقرير الثالث، فهو خاص بالطعون الواردة للجنة، وبلغ عدد الطعون 17 طعنا مختلف، وجارى مناقشتها جميعا، لافتا إلى أنه سيتم عرض كافة التنازلات والطعون على أعضاء لجنة مستشارى مجلس الدولة، والتى تضم فى عضويتها 3 مستشارين، والذين تلقت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات أسمائهم من مجلس الدولة، تمهيدا لبدء أعمال اللجنة.