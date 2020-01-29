أخبار مصر | غداً.. وزيرة التضامن تفتتح أول مطعم لذوي الإعاقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غداً.. وزيرة التضامن تفتتح أول مطعم لذوي الإعاقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفتتح الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، أول مطعم يديره ويعمل به أشخاص من ذوى الإعاقة بالكامل من الصم وضعاف السمع، بمدينة نصر، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وكانت وقعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، منذ عدة أشهر، بروتوكول تعاون بين الوزارة وإحدى الشركات السياحية العالمية لإطلاق مبادرة حياة جديدة لتشغيل وتدريب الصم وضعاف السمع.

ويتضمن البروتوكول قيام الشركة بتدريب شباب من ذوى الإعاقة وتوفير فرص عمل بأحد فروع مطاعم الشركة بحيث يتاح تشغيله بطاقم من العمالة من شباب الصم وضعاف السمع.

