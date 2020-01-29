أخبار مصر | القومي للإعاقة ينظم عرضا مسرحيا للأطفال بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للإعاقة ينظم عرضا مسرحيا للأطفال بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم؛ عرضا مسرحيا لفريق "حماية" بمسرح معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ51 خلال هذا العام.

وشهد العرض المسرحي حضور عدد كبير من رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب، وانقسم العرض لعدد من الإسكتشات المتنوعة، بالإضافة إلى أغنية "هقول لأ ومش هخاف" التي لاقت تفاعل كبير من المشاركين.

ويهدف المجلس من خلال هذا العرض إلى توعيه الأطفال بكيفية حماية أنفسهم وأجسامهم ضد أي أفعال بها إنتهاك جسدي أو تنمر.

ويشارك المجلس هذا العام في معرض القاهرة الدولي للكتاب بجناحه في بلازا 2، الذي يضم منتجات ثقافية وفنية لأكثر من 200 فنان من ذوي الإعاقات المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال أيام المعرض، والتي يهدف من خلالها إلى توعيه رواد المعرض بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم، وزيادة نسبة مشاركة ذوي الإعاقة في هذا الحدث الثقافي الدولي الضخم، ودعم وتشجيع الفنانين من ذوي الإعاقة للمشاركة في المعرض بأعمالهم الفنية في إطار مبدأ الدمج.

