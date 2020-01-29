أخبار مصر | السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي مستجدات قضية فلسطين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي مستجدات قضية فلسطين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلقى مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.

وتناول الاتصال مستجدات القضية الفلسطينية في ضوء الإعلان عن الرؤية الأمريكية لحلها، حيث جرى التوافق حول تكثيف الجهود سعيًا لإحلال السلام والتوصل لتسوية القضية الفلسطينية بشكل يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقاً للشرعية الدولية ومقرراتها، وعلى نحو يدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.

كما جرى التباحث حول عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها سبل تعزيز التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة، وجهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.