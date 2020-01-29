أخبار مصر | نقابة الأثريين: شيخ الأزهر قطع الطريق على لصوص التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الأثريين: شيخ الأزهر قطع الطريق على لصوص التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال صلاح الهادي منسق عام نقابة الاثريين تحت التأسيس، إن جموع الأثريين فى مصر تتقدم بالشكر والتقدير للأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، موضحا أن هذا الشكر والتقدير راجع لما أورده فضيلته في البيان الختامي لمؤتمر تجديد الأديان أمس فيما يخص الآثار.

وتابع الهادي أن ما ورد في النقطة 25 من البيان هو كلام واضح وصريح دفاعًا عن أثار مصر وقطع كل ما قيل من قبل بأحقية أي صاحب أرض يحفر في أرضه بحجة وذريعة البحث عن ما يسمى بالركاز، والذي أباحه بعض مشايخ من قبل كما طلب سيادته تشديد العقوبات على سارقي ومهربي ومخربي ومدمري الآثار.

وأضاف الهادي أننا نستغل هذه الفرصة وانطلاقًا من بيان شيخ الأزهر بمطالبة مجلس النواب إنهاء ملف النقابة الذي لا يحتاج إلا لجلسة لن تزيد مدتها عن ساعة لإنهاء الملف، حيث أن المتبقي منه إعادة مناقشة سبع مواد فقط.

يذكر أن الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قال في بيانه الختامي لمؤتمر تحديد الفكر الإسلامي أمس، "الآثارُ موروثٌ ثقافيٌّ يُعرِّف بتاريخ الأمم والحضارات، ولا تُعدُّ أصنامًا ولا أوثانًا -كما يَزعمُ أصحاب الفكر الضالّ- فلا يجوز الاعتِداء عليها ولا فعل ما يغيِّر من طبيعتها الأصلية، وهي ملك للأجيال كافة، تُدِيرها الدولةُ لصالحها، حتى لو عُثِر عليها في أرض مملوكة للأشخاص أو الهيئات، ويجب تشديد العقوبات الرادعة عن بيعِها أو تهريبِها خارج البلاد"، وهو ما لاقى قبولًا لدى جموع الأثريين في مصر.