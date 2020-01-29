أخبار مصر | نقابة الأثريين: شيخ الأزهر قطع الطريق على لصوص التاريخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة الأثريين: شيخ الأزهر قطع الطريق على لصوص التاريخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتابع الهادي أن ما ورد في النقطة 25 من البيان هو كلام واضح وصريح دفاعًا عن أثار مصر وقطع كل ما قيل من قبل بأحقية أي صاحب أرض يحفر في أرضه بحجة وذريعة البحث عن ما يسمى بالركاز، والذي أباحه بعض مشايخ من قبل كما طلب سيادته تشديد العقوبات على سارقي ومهربي ومخربي ومدمري الآثار.
وأضاف الهادي أننا نستغل هذه الفرصة وانطلاقًا من بيان شيخ الأزهر بمطالبة مجلس النواب إنهاء ملف النقابة الذي لا يحتاج إلا لجلسة لن تزيد مدتها عن ساعة لإنهاء الملف، حيث أن المتبقي منه إعادة مناقشة سبع مواد فقط.
يذكر أن الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قال في بيانه الختامي لمؤتمر تحديد الفكر الإسلامي أمس، "الآثارُ موروثٌ ثقافيٌّ يُعرِّف بتاريخ الأمم والحضارات، ولا تُعدُّ أصنامًا ولا أوثانًا -كما يَزعمُ أصحاب الفكر الضالّ- فلا يجوز الاعتِداء عليها ولا فعل ما يغيِّر من طبيعتها الأصلية، وهي ملك للأجيال كافة، تُدِيرها الدولةُ لصالحها، حتى لو عُثِر عليها في أرض مملوكة للأشخاص أو الهيئات، ويجب تشديد العقوبات الرادعة عن بيعِها أو تهريبِها خارج البلاد"، وهو ما لاقى قبولًا لدى جموع الأثريين في مصر.