أخبار مصر | عاجل.."التعليم" تُعلن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.."التعليم" تُعلن موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن كل ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي غير صحيح، مشيرا إلى أن النتيجة لم تظهر حتى الأن وسيتم الإعلان عنها خلال أيام في مؤتمر صحفي رسمي.

وكان قد انتهى المركز القومي للامتحانات من تصحيح امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، وكشفت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المدارس الثانوية تقوم بتجميع الدرجات ورصدها على أن يتم إرسالها للوزارة؛ ليتم إعلانها رسميًا.

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وأوضحت المصادر لـ"الخليج 365"، أن 90% من المدارس قد انتهت من تجميع الدرجات وتم إرسالها للوزارة ويظل نسبة صغيرة من المدارس هى التى لم ترسل النتيجة حتى الآن.

وأكدت المصادر، أن النسبة الأولية للنجاح جيدة بخلاف السنوات الماضية، وأن الشئون القانونية بالوزارة مازالت تعمل على فحص المحاضر الخاصة بالغش.

وأوضحت المصادر، أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سوف يقوم بإعلان النتيجة خلال مؤتمر صحفي الأيام القليلة المقبلة.