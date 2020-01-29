أخبار مصر | جامعة الأزهر تثمن النجاح الكبير لمؤتمر تجديد الفكر الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جامعة الأزهر تثمن النجاح الكبير لمؤتمر تجديد الفكر الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب مجلس جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في جلسته اليوم، عن شكره وتقديره لكل الشخصيات والوفود التي شاركت من كافة دول العالم، في فعاليات مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر والعلوم الإسلامية، والذي عقد على مدار اليومين الماضيين بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



كما أعلن مجلس جامعة الأزهر، أن حرص مختلف دول العالم على الحضور والمشاركه، أكدت بما لا يدع مجالا للشك المكانة العالية والثقة التي تتمتع بها مؤسسة الأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، وكذلك تأثيرها العالمي الفعال، التي تستمدها من منهجها الوسطي المعتدل، ودورها المشهود في نشر قيم السلام والتسامح والتعايش بين الديانات والثقافات المختلفة وتقبل الآخر، وتجسد ذلك في جوالات فضيلة الإمام الأكبر العالمية شرقا وغربا، وانبثق عنها توقيع وثيقة "الأخوة الإنسانية" بين فضيلة الإمام الأكبر وبابا الفاتيكان.



كما هنأ مجلس جامعة الأزهر –على هامش انعقاده- كل من الدكتور عبدالله سرحان، عميد كلية الدراسات العليا السابق، بمناسبة اختياره أمينا عاما لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، لتعيينه مديرا لأكاديمية الأزهر الشريف للتدريب، والدكتورة نيفين محمد موسى، أستاذ بقسم الوثائق والمكتبات بكلية الدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة، رئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، بمناسبة اختيارها مديرا لمجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، كما رحب بتعيين الدكتور هشام صبح، عميدا لكلية الهندسة بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتوره نادية الصاوى مشرفا على كلية التربية الرياضية للبنات بمحافظة القليوبية.



على الجانب الآخر، قدم المجلس واجب العزاء للدكتورة بديعة الطملاوي، عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بمحافظة الإسكندرية، في وفاة شقيقها، وللدكتور محمد جلال، رئيس قسم التعدين والبترول بكلية الهندسة مدير مكتب تيكو الأزهر، في وفاة شقيقه، وللدكتور عبدالحليم محمود، عميد كلية العلوم بأسيوط، في وفاة والدته، معربا عن خالص دعواته بالرحمة والمغفرة وبلوغ أعلى الدرجات في الفردوس الأعلى للمتوفين، وعن بالغ مواساته للأهل ودعواته لهم بالصبر والسلوان.