مصر | بسبب السرقة.. ربة منزل تختطف نجلة جارها وتقتلها بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بسبب السرقة.. ربة منزل تختطف نجلة جارها وتقتلها بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

القى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء، القبض على ربة منزل اختطفت ابنته جارها وقتلها لسرقة قرطها الذهبي ووضعها داخل جوال بمنزلها في البحيرة.

تلقى مركز شرطة الدلنجات، بلاغا من مزارع 40 سنة، مُقيم بدائرة المركز، بغياب إبنته طالبة 9 سنوات عن منزلهما منذ صباح اليوم ولم يتهم أحد بالتسبب في غيابيها.

وبالانتقال والفحص ومناقشة أهليتها قرروا شكهم في أن جارتهم ربة منزل 19 سنة مُقيمة بذات الناحية، وراء اختفاء إبنتهم وذلك لسوء سلوكها وأضافوا بأن آخر مشاهدة للمتغيبة كانت بصحبة جارتهم وأعقبها إصطحابها لمنزلها.

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وتوصلت تحريات مفتشى قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بأمن البحيرة إلى أن ربة المنزل المذكورة وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطها وبتفتيش مسكنها عُثر على جثة المجنى عليها داخل جوال أعلى دولاب بصالة المنزل ملفوف حول رقبتها إيشارب وعدم وجود قرطها الذهبى وبها جروح بالأذنين وجرح وخذى بالرقبة.

وبمواجهة المتهمة اعترفت تفصيليًا بارتكابها الواقعة بدافع سرقة القرط الذهبى الخاص بالمجنى عليها، تم بإرشادها ضبط المسروقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات.