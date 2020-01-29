مصر | النيابة: لا إصابات في حريق مصحة إدمان حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: لا إصابات في حريق مصحة إدمان حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحقيقات نيابة حلوان الكلية، في واقعة حريق نشب داخل مصحة إدمان بمنطقة حلوان، عدم وقوع اي إصابات أو وفيات جراء الحريق.

وأمرت النيابة في وقت سابق بإنتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وخصر التلفيات والخسائر الملحقه به وسببه.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق هائل، داخل مصحة ادمان، دائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.