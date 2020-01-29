مصر | السجن 6 سنوات لـ 3 متهمين بالشروع في القتل بالزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السجن 6 سنوات لـ 3 متهمين بالشروع في القتل بالزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة شمال القاهرة، حكمها الصادر في القضية رقم 2468 لسنة2017، بالسجن6 سنوات على المتهمين "إسلام.أ" 19 سنة، واثنين هاربين، لاتهامهم بالشروع في القتل.

بداية الواقعة؛ بورود بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين المجني عليه والمتهمين، انتهت بإصابة المجني عليه بعاهة مستديمة، انهال عليه ضربا بالأسلحة البيضاء "سكاكين" كانت بحوزته كلا منهما قاصدين من ذلك إزهاق روحه، فأحدثوا ما به من إصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي بعاهة مستديمة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهتة إعترف بإرتكابة للواقعة علي إثر خلافات بينهما، وتم إتخاذ الإجراءات، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بضبط وإحضار المتهمين الهاربين.