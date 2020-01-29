مصر | مضطرب نفسيا.. تفاصيل مصرع شاب تحت عجلات قطار بأبو النمرس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مضطرب نفسيا.. تفاصيل مصرع شاب تحت عجلات قطار بأبو النمرس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تحريات رجال مباحث الجيزة، تفاصيل واقعة مصرع شاب في حادث قطار بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، وتبين أن المتوفي يدعي "رضا إبراهيم"، ثلاثيني العمر، وكان يعاني من اضطرابات نفسية.

وأشارت التحريات إلى أن المتوفي كان يعمل عامل بمقهى، وترك العمل منذ فترة، كما تبين أنه لقى مصرعه اليوم الأربعاء، حال عبوره شريط السكة الحديد وقت مرور القطار.

وكان لقي شاب مصرعه أسفل عجلات القطار بمركز أبو النمرس في الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير الأمن بالواقعة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا لمأمور مركز شرطة أبو النمرس من إدارة شرطة النجدة بمصرع شاب في حادث قطار بمركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

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ووجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بانتقال قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد مصطفي عثمان معاون مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة تبين أن الجثة لشاب ثلاثيني العمر، يدعى " رضا. إ.ا"، كان يعمل بمقهي، وبالتوصل لأهليته قرروا أنه يعاني من مرض نفسي، " مهتز نفسيا".

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.