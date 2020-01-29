مصر | الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمستشفى في حلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمستشفى في حلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشب منذ قليل حريق هائل داخل أحد مستشفيات الأطفال، بمدينة حلوان، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء وجار السيطرة على النيران.



تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من النجدة، مفادها نشوب حريق هائل، داخل مستشفى، بشارع شريف، دائرة قسم شرطة حلوان، وعلى الفور تم الدفع بـ4 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني بمحيط موقع النيران، وجار السيطرة على الحريق وإخماده.