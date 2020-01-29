مصر | الرقابة الإدارية تلقى القبض على رئيس الوحدة المحلية لمرسى علم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرقابة الإدارية تلقى القبض على رئيس الوحدة المحلية لمرسى علم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت هيئة الرقابة الادارية، القبض على رئيس الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم لحصوله على مبلغ مالى على سبيل الرشوة من صاحب أحد المحلات التجارية التى تقدمت لاستخراج ترخيص تشغيل.

واستغل المتهم سلطات وظيفته ووضعه الوظيفي بالضغط على رئيس الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية رئاسته، وعرض عليه مبلغ مالى على سبيل الرشوة مقابل قيام الأخير بالتغاضي عن القرارات المنظمة الصادرة من محافظ البحر الأحمر فى شأن تنظيم بعض الأنشطة المرخص بها للمحالات داخل المناطق السكنية، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة المختصة للتحقيق معه.‎