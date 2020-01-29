شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. شوارع طنطا خالية من «التوك توك» بعد قرار المحافظ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلت شوارع مدينة طنطا من «التوك توك» لأول مرة منذ عدة سنوات، بعد قرار الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، بمنع سيره في شوارع طنطا وباقى مدن المحافظة، واتخاذ إجراءات رادعة لتنظيم سيره على مستوى المحافظة، ومنها حظر سيره داخل شوارع المدن وعلى الطرق السريعة والطرق الرئيسية، وإيقاف إصدار تراخيص جديدة له لمنع انتشاره، واتخاذه العديد من الإجراءات الأخرى التي تستهدف منعه نهائيا خلال فترة قصيرة.

وقرر المحافظ إلغاء ترخيص أي «توك توك» إذا ضبط يسير دون لوحات الترخيص، وحجز لمده 3 أشهر وغرامة 3 ألاف جنيه ولا يعاد ترخيصه قبل مرور 6 أشهر، وكذلك مصادرة مركبات «التوك توك» إذا خالفت خطوط السير المذكورة في البند رقم (3،2) من القرار لمدة شهر وغرامة 2000 جنيه، وعند تكرار المخالفة تكون المصادرة لمدة 3 شهور وغرامة 3000 جنيه، وفي حالة التكرار لمرة ثالثة يصادر لمدة 6 أشهر وغرامة 5000 جنيه.

منع سير التوكتوك فى شوارع طنطا

منع سير التوكتوك فى شوارع طنطا

منع سير التوكتوك فى شوارع طنطا

منع سير التوكتوك فى شوارع طنطا

منع سير التوكتوك فى شوارع طنطا

منع سير التوكتوك فى شوارع طنطا