شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يوافق على قرار نزع الملكية لتطوير شارع ترسا في الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق مجلس الوزراء، الأربعاء، على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع «ترسا» بمحافظة الجيزة، وكلف المحافظة بتشكيل اللجان اللازمة لحصر وتقدير التعويضات للمضارين.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه من المقرر أن تكون التعويضات مادية، حيث يجرى حالياً تقدير التعويضات والبدائل، مشيراً إلى أنه سيتم توفير عدد من الوحدات السكنية من وزارة الإسكان للراغبين من المضارين، بعد سداد قيمتها، وطبقاً لنظام السداد المعمول به.

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وحرصت المحافظة على تسليم هذه الوحدات للراغبين بعد السداد، ودون دخولهم في نظام القرعة أو الدور.

وعلمت «المصرى اليوم» أن المحافظة انتهت من حصر جميع المنازل المقرر إزالتها، وجارى تقدير التعويضات المادية للأهالى، من قبل لجنة مشكلة منذ قرابة 6 أشهر، حيث تسعى المحافظة لتطوير الشارع ليصل إتساعه إلى 40 متراً، ليكون محوراً مرورياً موازياً وبديلاً لشارع الهرم، حين يتم غلقه.

يذكر أن تطوير الشارع يمر على مرحلتين الأولى انتهت بالفعل، دون الحاجة لنزع الملكية من المريوطية وحتى المحولات، والثانية جارى العمل عليها من تقاطع «ترسا» مع المحولات حتى نهايته.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن قيمة التعويضات المادية للأهالى خلال شهر.