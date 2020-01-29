شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلقي عظته الأسبوعية.. ويستضيف أسبوع الصلاة من أجل الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، سعادته باستضافة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوما من أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس والذي بدأ، الثلاثاء، لافتًا إلى أن الأصل في المسيحية هو المسيحية الواحدة.

أضاف البابا، خلال عظته الأسبوعية والتي يستضيف فيها أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بكنيسة السيدة العذراء مريم والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، أنه نتيجة خطايا البشر وحب الذات والأفكار الضيقة وعدم قبول الآخر انتشر في العالم ما نسميه بهذا الانقسام، حيث ظلت الكنيسة واحدة دون انفصال لمدة 5 قرون.

وتابع: «الاجتماع من أجل الوحدة هو بمثابة أمل ليكون الجميع واحدًا. والاستنارة لا يملكها كل أحد، فقد يملك الإنسان الإيمان ولكنه لا يملك الاستنارة».

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وقال البابا إن «الكتاب المقدس والمعارف والكلمات المقدسة تنير ذهن الإنسان ويجب أن يتحلى الشخص بالسلوكيات التي تعبر عن ذلك النور وعن السلوكيات الطيبة النابعة من القلب».

وأشار إلى أن «ما يهم هو جوهر الإنسان وقلبه لأن تصرفات القلب والسلوك يحاسب عليها الله، فيجب أن يكون الإنسان ينبوعًا للمحبة لكل من حوله، ولا أحد يستطيع أن يكون كذلك إلا باستنارة حقيقية تنبع من الداخل».

وناشد البابا من أجل أن يصلوا حتى يمتلك كل إنسان محبة حقيقية من الداخل، موضحًا أن الإنسان السالك في النور الحقيقي يظهر عليه الفرح الدائم.

شارك في الصلاة من أجل الوحدة بين الكنائس مندوبون من الكنيسة السريانية والكنيسة الإثيوبية إلى جانب الكنائس الأعضاء في مجلس كنائس مصر.

وقدم خورس الكلية الإكليريكية بقيادة الشماس إبراهيم عياد مجموعة من الألحان التراثية الخاصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إلى جانب الكلمات التي قدمها جرجس صالح الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط والقس بولس جرس الأمين العام لمجلس كنائس مصر والقس رفعت فكري الأمين العام العام المشارك لمجلس كنائس الشرق الأوسط.