شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل تبحث مع السيسى هاتفيا تطورات القضية الفلسطينية ومستجدات الأزمة الليبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم، اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاتصال تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام فى الشرق الاوسط بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية فى هذا الإطار، حيث تم التوافق حول أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية وطرح رؤية الطرفيّن الفلسطينى والإسرائيلى من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل والعادل وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، ويعيد للشعب الفلسطينى كامل حقوقه المشروعة، ويدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.

كما تناول الاتصال مستجدات القضية الليبية ومتابعة نتائج قمة برلين والالتزامات المنبثقة عنها، حيث تم التوافق حول دعم جهود الأمم المتحدة لتنفيذ تلك النتائج وصولاً إلى حل شامل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق.

Advertisements

وأشاد الرئيس بالجهود المُخلصة للمستشارة الألمانية لتسوية الأزمة الليبية، معرباً عن الترحيب بنتائج اجتماعات برلين للوصول إلى حل لتلك الأزمة، ومؤكداً أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتفادي أية صعوبات أو تحديات في هذا الصدد.

ومن جانبها، أعربت المستشارة الألمانية عن تقديرها للدور الإيجابي للرئيس فى إطار مساعى تسوية الأزمة الليبية، لا سيما من خلال المشاركة الفاعلة له مؤخراً فى أعمال قمة مؤتمر برلين، مؤكدةً حرص ألمانيا للتنسيق المُنتظم مع مصر بخصوص مختلف الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.