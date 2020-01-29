شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الإعلام والسياحة والآثار يقومان بجولة داخل المتحف المصرى الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل، مساء اليوم الأربعاء، المتحف المصرى الكبير، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة وعددا من كبار الكتاب ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة، حيث تضمنت الزيارة جولة بموقع المتحف والبهو حيث يقف تمثال الملك رمسيس الثانى والدرج العظيم وقاعات العرض الخاصة بمجموعة الملك الشاب توت عنخ آمون وموقع ميدان المسلة المعلقة، بالإضافة إلى معمل ترميم الاخشاب الذى يرمم فيه قطع من كنوز الملك توت عنخ آمون والعجلات الحربية وغيرها من القطع ومعمل القطع الثقيلة حيث يعكف الاثريين على ترميم واعادة تركيب التمثال الخاص بالملك بسما تيك والذى تم اكتشاف العديد من القطع الخاصة به بمنطقة اثار المطرية.

وخلال الجولة قام بالشرح اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة به، كما أعرب الحاضرون عن سعادتهم بزيارة المتحف المصرى الكبير ووصفوه بالمشروع العظيم والصرح العملاق، الذى يدعو للدهشة والفخر والذى سيكون هدية مصر للإنسانية جمعاء.

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وكان العنانى وهيكل اجتمعا مع الشركة المعنية بإعداد الحملة الترويجية لافتتاح المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية والمقرر افتتاحه فى الربع الأخير من العام الجارى، الاسبوع الماضى، وخلال الاجتماع تم استعراض العديد من الأفكار والبنود المقترحة لخطة الحملة الترويجية والتى تشمل الأفلام والمواد الدعائية من لوحات وإعلانات مصورة يتم عرضها فى الشوارع والأماكن العامة والمحطات التليفزيونية ووكالات الأنباء والصحف العالمية والمحلية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما تم طرح افكار جديدة لخدمة السياق الترويجى للحملة بما يعود بالإيجاب على خطة الترويج لافتتاح هذا المشروع الضخم الذى توليه الدولة المصرية والعالم اهمية كبيرة، حيث أنه يعتبر اكبر متحف فى العالم خصص لحضارة واحدة وهى الحضارة المصرية القديمة كما ستعرض به ولأول مرة اكثر من 5000 قطعة لكنوز الملك الذهبى توت عنخ امون

وكان المتحف المصرى الكبير بميدان الرماية، استقبل حفيدة الزعيم نيلسون مانديلا، وكان فى استقبالها اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، وتضمنت الزيارة جولة داخل معامل الترميم بمركز الترميم، والبهو حيث تمثال الملك رمسيس الثانى، والدرج العظيم والموقع الإنشائى للمتحف وقاعات العرض.