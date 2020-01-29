شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: مجلس الوزراء وافق على نزع ملكية عقارات شارع ترسا بمسار التطوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن موافقة مجلس الوزراء اليوم على قرار نزع الملكية الخاص بأعمال تطوير شارع ترسا وتكليف المحافظة بتشكيل اللجان اللازمة للحصر وتقدير التعويضات للمضارين، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه من المقرر أن تكون التعويضات مادية حيث يجرى حاليًا تقدير التعويضات والبدائل.

وأشار راشد فى بيان اليوم إلى أنه سيتم توفير عدد من الوحدات السكنية من وزارة الإسكان للراغبين من المضارين بعد سداد قيمتها وطبقًا لنظام السداد المعمول به، وحرصت المحافظة على تسليم هذه الوحدات للراغبين بعد السداد ودون دخولهم فى نظام القرعة أو الدور .

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وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعًا مع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بحضور اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، وعدد من مسئولى الوزارة والمحافظة، لمتابعة مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)، ومشروع تطوير القطاع الشمالى لمحافظة الجيزة.

وقال الدكتور عاصم الجزار، أنه تم خلال الاجتماع استعراض حصر أعداد الوحدات السكنية التى سيتم إزالتها ضمن أعمال تنفيذ مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات (ترسا سابقًا)، واستعراض البدائل المختلفة، والتى تتناسب مع الشرائح المختلفة للشاغلين، وكذا استعراض تطوير المحاور المرورية بالقطاع الشمالى لمحافظة الجيزة.

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أهمية مشروع تطوير شارع محمد أنور السادات "ترسا سابقًا "، مشيرًا إلى أنه يأتى فى إطار خطة محافظة الجيزة لإيجاد بديل لشارع الهرم الرئيسى، وخلق مجتمع حضارى بعيد عن العشوائية، وتوفير المزيد من الخدمات الضرورية لسكان المناطق المحيطة بالمشروع، بالإضافة إلى أهمية تطوير المحاور المرورية بالقطاع الشمالى لمحافظة الجيزة، لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.