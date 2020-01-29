شكرا لقرائتكم خبر عن نادى القضاة يوقع بروتوكول تعاون مع مركز إعداد القادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقع المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر اليوم بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد طه المشرف على مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.

وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة ، أن هذا التعاون يأتى في سبيل قيام مجلس إدارة نادي قضاة مصر في رفع المستوى العلمي والثقافي ولتيسير حصول أعضائه وأسرهم على أفضل البرامج التدريبية بأيسر الطرق بالتعاون مع المراكز الحكومية المتخصصة في مجال التنمية البشرية.

و يأتى هذا التعاون وفق ما شهده النادي من أهمية الموضوعات والبرامج التى يقدمها مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال ، الذى يعد أحد المراكز الحكومية لقطاع مشروعات التدريب للتنمية بوزارة قطاع الأعمال العام، ويهدف إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية بهدف دعم الإدارة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الأعمال وتطوير المهارات الإدارية والقيادية والفنية كعنصر أساسي لدعم القدرة التنافسية وتنمية الموارد البشرية من خلال تقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية والتعليمية والخدمات الاستشارية.

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وقد شمل البروتوكول تنسيق التعاون في مجال البرامج التدريبية التي يقدمها المركز وتبادل الخبرات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والفعاليات المشتركة وإجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة التي تهم الطرفين.