شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة البيطريين: 29 تنازلا و17 طعنا بقوائم المرشحين بانتخابات التجديد النصفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور البدرى ضيف، وكيل النقابة العامة للأطباء البيطريين، رئيس اللجنة العامة لانتخابات التجديد النصفى، أن عقدت اجتماع لمناقشة 3 تقارير خاصة بالعملية الانتخابية، موضحا أن التقرير الأول خاص بالأطباء الذين قضوا أكثر من فترة نقابية ومر عليهم 8 سنوات سواء بمجلس النقابة العامة، أو النقابات الفرعية، أى قضوا دورتين متتاليتين، مشيرا إلى أن جاء فى هذا البند للجنة 4 طعون.

وأوضح رئيس اللجنة العامة للانتخابات، فى بيان، أصدرته النقابة، اليوم، الأربعاء، أن التقرير الثانى، كان فى ضوء ما تقدم به الأعضاء من الأطباء البيطريين للجنة من تنازلات، عن الترشح بشأن انتخابات النقيب والتجديد النصفى، ومجالس النقابات الفرعية، حيث بلغ عددهم 29 تنازل من أصل 401 مرشح.

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وأشار إلى أن التقرير الثالث، فهو خاص بالطعون الواردة للجنة، وبلغ عدد الطعون 17 طعنا مختلف، وجارى مناقشتها جميعا، لافتا إلى أنه سيتم عرض كافة التنازلات والطعون على أعضاء لجنة مستشارى مجلس الدولة، والتى تضم فى عضويتها 3 مستشارين، والذين تلقت اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات أسمائهم من مجلس الدولة، تمهيدا لبدء أعمال اللجنة.

كانت اللجنة العليا للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، لنقابة الأطباء البيطريين، حددت مجموعة من المحظورات التى يجب على المرشحين الالتزام بعدم ارتكابها، فى الدعاية الانتخابية، أهمها عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمرشحين، أو أعضاء الجمعية العمومية من الأطباء البيطريين، وعدم تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية، أو الرموز التى تدعو للتمييز بين الأطباء، بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحض على الكراهية، وعدم استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية للغير، سواء بالشطب، أو التمزيق، أو غير ذلك من وسائل المحو أو الإتلاف أو الإزالة، أو أى وسيلة أخرى من وسائل الترويع أو التخويف، بهدف التأثير على آرائهم وسلامة سير إجراءات العملية الانتخابية.