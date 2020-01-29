شكرا لقرائتكم خبر عن على جمعة: التراث له شفرات لا يحلها إلا الراسخون فى العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولى الكتاب، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان " التراث الإسلامى وقضايا الواقع "، بحضور الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتى الجمهورية السابق، والدكتور نصر فريد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتى الجمهورية الأسبق.

قال الدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، أن التراث هو محور النص الشريف، ومنه يكون الانطلاق نحو الحضارة، كما أن له مفاتيح وشفرات، لا يستطيع حلها إلا الراسخون فى العلم، موضحا أن الازهر الشريف، بعلمه وعلمائه، هو الذى يستطيع تدريس هذا التراث وشرحه وتبسيطه، من خلال مناهجه الوسطية، من أجل خدمة الدين والدنيا.

وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، أن الأزهر يدرس العلوم الإنسانية والحضارية، ولا يقتصر على تدريس التراث فقط، كما يعمل باستمرار على تطوير مناهجه للتعايش مع الواقع، موضحا أن التجديد من التراث لابد أن يخضع للمنهجية، عن طريق التأصيل على القواعد التى ننطلق منها فى تطوير المناهج البحثية، كذلك لابد من وعى وإدراك الواقع، وعدم الانتقاء العشوائى من التراث، بدون علم ومعرفة، حتى يكون تجديدا لا تبديدا.

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من جانبه أكد الدكتور نصر فريد واصل، أن الإسلام ليس عقيدة فقط، كما يدعى البعض، بل هو دين وشريعة، ينظم حياة الإنسان، موضحا أن التراث هو عصارة علم وخبرات ومشكلات عاصرها العلماء فدونوها، واجتهدوا فيما ليس فيه نص، وتفقهوا فى علوم الدين والدنيا، من أجل مواكبة تطورات العصر.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء، أن الأزهر، منذ نشأته، أخذ على عاتقة قضية التراث والحفاظ عليه والاجتهاد فيه، مشيدا بالمؤتمر العالمى الذى نظمه الأزهر الشريف، خلال اليومين الماضيين، حول التجديد فى الفكر الإسلامى، وكيف ناقش المشكلات والقضايا التى تؤرق المجتمعات، وقدم العديد من الحلول لها وهو ما أسهم فى نجاحه نجاحًا كبيرًا.

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالى - بجناحٍ خاص فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية فى نشر الفكر الإسلامى الوسطى المستنير الذى تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض فى قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربى، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.