شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح كسر ماسورة مياه بالأزبكية وتم التعامل مع المياه الراكدة بالشوارع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت محافظة القاهرة، أنه أن الأجهزة التنفيذية بحى الأزبكية بالتنسيق مع شركة مياه الشرب انتهت من إصلاح ماسورة المياه المتسببة فى تسريب المياه بشارع نجيب الريحانى وأمام الكنيسة المرقسية بحى الأزبكية، وجارى إعادة الشارع لأصله وتم التعامل مع المياه الراكدة فى الشارع بواسطة فرع نظافة الهيئة بالحى، وذلك بتوجيهات من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، بضرورة التحرك السريع فى اتجاه المنشآت الحيوية والمتابعة المستمرة على ارض الواقع تحت إشراف رئيس حى الأزبكية .

وفى سياق أخر، أضافت محافظة القاهرة أنه حى غرب القاهرة نفذ عملية تطهير مطابق الصرف الصحى بشارع جمال الدين ابو المحاسن بجاردن سيتى تحت إشراف رئيس الحى.

وكان شهد شارع ترعة الإسماعيلية بمنطقة الأميرية البلد أمام مصنع الثلج بحى الزاوية الحمراء بالقاهرة، كسر ماسورة مياه، حيث تلقت غرفة العمليات بحى الزاوية الحمراء بلاغا بشأن كسر الماسورة وتابع اللواء هشام عصمت عبد الحميد، رئيس حى الزاوية الجهات المعنية لإصلاح الكسر.

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وفى السياق رفع حى الزاوية الحمراء، مخلفات القمامة من شوارع " مرفق المياه بالأميرية البلد، ترعة الجلاد أمام مدرسة زهرة المدائن، أمام المكتبة ناصية شارع جراج البلدية، منشية الجمل العلوى، شارع الشركات، سيد درويش مع الشركات، أحمد فاروق، منشية الجمل، الشركات أمام مدرسة قنطرة شرق ومدرسة ابن سينا وأمام المطافى، ومدرسة اليرموك، وترعة الدكر بمدينة النور، الشركات أمام ممر مكاوى، أعلى كوبرى محور روض الفرج تنفيذا لتوجيهات محافظ القاهرة ونائب المحافظ للمنطقة الشمالية وتحت إشراف رئيس حى الزاوية الحمراء.

كما قاد اللواء مدحت عبد اللطيف، رئيس حى المقطم جنوب القاهرة، حملة للتصدى للإشغالات التى تعوق حركة سير المارة والسيارات، أسفرت عن رفع الإشغالات بشارع السوق وشارع 9 بالتنسيق مع شرطة المرافق، حيث قامت إدارة المتابعة الميدانية وإدارة الإشغالات بحملة شملت رفع وإزالة الإشغالات من شارع السوق وشارع 9 وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحى.