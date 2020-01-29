شكرا لقرائتكم خبر عن «الطيب»: الأزهر حرص على دعوة كبار علماء الأمة لمناقشة تجديد الفكر الإسلامي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، أن الأزهر حرص على دعوة كبار علماء الأمة الإسلامية على اختلاف مذاهبهم لمناقشة قضية تجديد الفكر والعلوم الإسلامية بما يتوافق ومقتضيات الواقع المعاصر.

جاء ذلك خلال استقبال الإمام الأكبر، الأربعاء، الشيخ محمد الحافظ النحوي، رئيس التجمع الثقافي الإسلامي بموريتانيا، والشيخ صالح عمر كعبي، مفتي زنجبار في تنزانيا.

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وأشار الإمام الأكبر إلى أن مؤتمر الأزهر العالمي لتجديد الفكر الإسلامي يأتي ضمن جهود متعددة ومستمرة لمسيرة الأزهر في التجديد الفكري والفقهي وفق منهجه الوسطي الذي اتسم به عبر العصور.

من جهتهم، هنأ ضيوف الأزهر الإمام الأكبر على نجاح المؤتمر، مشيدين بشمولية البيان الختامي للمؤتمر؛ والذي جمع بين قضايا الدين والدنيا باعتباره امتدادًا معاصرًا لوثيقة المدينة المنورة، مطالبين بضرورة تعميم البيان على مستوى الهيئات والمنظمات والمجامع الإسلامية.

كان الأزهر الشريف نظم مؤتمرًا عالميًّا بعنوان «مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامي»، الإثنين والثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ومشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم وممثلين لوزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة.