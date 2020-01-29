شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي وميركل يبحثان هاتفيًا القضية الفلسطينية والأزمة الليبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأربعاء، اتصالاً هاتفياً من المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

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وقالت رئاسة الجمهورية إن الاتصال تناول تبادل وجهات النظر بشأن آخر تطورات القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط بعد الإعلان عن الرؤية الأمريكية في هذا الإطار، حيث تم التوافق حول أهمية فتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية وطرح رؤية الطرفيّن الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل إلى اتفاق يحقق السلام الشامل والعادل وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، ويعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة، ويدعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط.

كما تناول الاتصال مستجدات القضية الليبية ومتابعة نتائج قمة برلين والالتزامات المنبثقة عنها، حيث تم التوافق حول دعم جهود الأمم المتحدة لتنفيذ تلك النتائج وصولاً إلى حل شامل للأزمة الليبية وعودة الاستقرار لهذا البلد الشقيق، وقد أشاد الرئيس بالجهود المُخلصة للمستشارة الألمانية لتسوية الأزمة الليبية، معرباً عن الترحيب بنتائج اجتماعات برلين للوصول إلى حل لتلك الأزمة، مؤكداً أهمية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتفادي أي صعوبات أو تحديات في هذا الصدد.

من جهتها، أعربت المستشارة الألمانية عن تقديرها للدور الإيجابي للرئيس في إطار مساعي تسوية الأزمة الليبية، لا سيما من خلال المشاركة الفاعلة له مؤخراً في أعمال قمة مؤتمر برلين، مؤكدةً حرص ألمانيا للتنسيق المُنتظم مع مصر بخصوص مختلف الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.