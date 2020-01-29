شكرا لقرائتكم خبر عن على غرار «شارع مصر».. 3 شوارع لإقامة مشروعات للشباب في دمياط الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تعمير دمياط الجديدة، تخصيص 3 شوارع كبيرة بالمدينة على غرار شارع مصر وشارع 306 لإقامة مشروعات للشباب.

وأوضح «رجب» في بيان، الأربعاء، أن التخصيص جاء في إطار خطة الدولة لتشغيل الشباب، مضيفا أن المدينة تسير بخطى كبيرة في كافة المجالات الخدمية والترفيهية.

وأشار رئيس جهاز تعمير دمياط الجديدة إلى أنه تم حتى اليوم زراعة 50 ألف متر مسطح داخل المدينه تمهيدا لزراعة جميع المسطحات الخضراء.