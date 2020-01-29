شكرا لقرائتكم خبر عن «نادي الصحفيين» ينظم رحلات إلى شرم الشيخ والفيوم في إجازة نصف العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم نادي الصحفيين للرياضات البحرية والتجديف بالجيزة رحلات إلى مدينة شرم الشيخ للأعضاء وأسرهم خلال إجازة نصف العام، في إطار تقديم الخدمات الترفيهية ودعم وتنشيط السياحة الداخلية، كما ينظم رحلات اليوم الواحد إلى مدينة الفيوم.

وقال خالد جمال، عضو مجلس إدارة النادي، مسؤول لجنة الرحلات، إنه يتم تنظيم الرحلات للصحفيين وأسرهم خلال إجازة نصف العام من خلال 6 أفواج بدأت في 24 يناير الجاري، والثانى في 27 يناير، والفوج الثالث في 30 يناير على أن تتوالى الأفواج الثلاثة الأخرى في 2 و5 و8 فبراير المقبل.

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وأضاف أن قيمة الاشتراك 1050 جنيها للفرد، و750 جنيها للأطفال من 6 حتى 12 سنة شاملة الانتقالات والإقامة والوجبات في فندق ريزورت أكوابارك 3 نجوم.

وأشار «جمال» إلى أن برنامج الرحلات يتضمن زيارة خليج نعمة وشاطئ البهلول ثاني أجمل شاطئ في العالم ودهب والغواصة والقارب الزجاجي.

أما عرض رحلة الفيوم فيشمل مدينة الفيوم بقرية ومنتجع الواحة على بحيرة القارون من يوم 2 فبراير بسعر 130 جنيها للفرد و90 جنيها للطفل، كما يشمل رسم دخول القرية والغذاء واستقبال المزمار وبرنامج غنائى ومطرب وملاعب كرة القدم وفرقة الفنون الشعبية، بالإضافة إلى عرض الدولفين ورحلة سفاري وجنينة سيتى وسوهو سكوير.