شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: القرآن تعامل بمنتهى الأدب والموضوعية مع غير المسلم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن القرآن الكريم كان يتعامل بمنتهى الأدب والاحترام والتوقير والعدالة والموضوعية مع المختلفين في الملة والعقيدة، لافتا إلى أن القرآن الكريم حدد طرق التعامل مع غير المسلمين.

وأضاف «الجندى»، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، الأربعاء: «الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قال للنبى محمد، صلى الله عليه وسلم، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله».