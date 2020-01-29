شكرا لقرائتكم خبر عن إعلامي عن احتضان أب لابنته أسفل قطار: «محدش يعمل كده غير الأب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي المستشار وائل أبوشوشة، مقدم برنامج «ضد الفوضى»، عبر فضائية «الصحة والجمال»، إن الأب هو السند والعزوة لأي شخص، والوحيد الذي يتمنى أن يكون ابنه أفضل منه، موضحًا أن الأب حقه مهضوم، موجهًا رسالة لكل الشباب قائلا: «أوعى تفكر في يوم أن أبوك بيكرهك أو أن أبوك مش خايف عليك، معقبا:» اللي عنده أب لسة مسنود في الدنيا«.

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ووجه «أبوشوشة»، خلال برنامجه «ضد الفوضى»، التحية لكل أب يُحافظ على أسرته وأولاده، لأن الأب كيان ورقم واحد في أي أسرة، مستشهدًا أيضًا بدور الأم العظيم، معقبا: «أوعى تفكر يوم أن أبوك ممكن يكرهك لأنه الوحيد اللي بيحبك ويخاف عليك ولو تعبت في يوم بيتعب أكتر منك»، مشيرًا إلى أن الأب يعيش لحظات ضعف خوفًا على أبنائه ولكنه لا يُظهر ذلك حتى لا يتأثروا ويظهر دائمًا أنه قوي حتى يُطمئن أولاده ويجعلهم أقوياء.

وعلق على الفيديو المتداول عبر مواقع السوشيال الميديا ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والذي يُظهر أب يحاول إنقاذ ابنته التي وقعت تحت عجلات القطار ورمى نفسه في حضن ابنته، مستطردًا: «بالعفل الأب أخطأ عندما عرض حياة ابنته للخطر ولكنه ألقى بنفسه وعرض حياته للخطر من أجل إنقاذ ابنته عشان القطر ميقربش منها»، معقبا: «لا يمكن حد يعمل كده غير أبوك في الدنيا دي كلها».

وأوضح أن مشهد إنقاذ الأب لابنته واحتضانها خوفا عليها لو أراد أحد تجسيده في السينما سيكون مشهدًا في غاية الصعوبة، معقبا: «فما بالك أن المشهد ليس تمثيلًا وإنما حقيقة وشاهدناه جميعًا على أرض الواقع»، مؤكدًا على أن الأب هو السند والحصن لأبنائه.