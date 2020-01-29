شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة قناة السويس يستقبل النائب العام ونظيره السعودي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، الأربعاء، المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والشيخ سعود بن عبدالله المعجب، النائب العام السعودي، ووفد رفيع المستوى، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

تأتي الزيارة على هامش لقاء النائب العام المصري بأعضاء نيابة استئناف الإسماعيلية، وتزامناً مع زيارة النائب العام السعودي لمصر، وتهدف إلى إطلاع الوفد على مستجدات التنمية في القناة وأخر تطورات المشروعات التنموية بالمنطقة وأبرزها مشروع القناة الجديدة وأنفاق الإسماعيلية.

في مستهل الزيارة، رحب الفريق ربيع بالحضور في هيئة قناة السويس، وعبرعن اعتزازه بالروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والسعودية على الصعيدين الدبلوماسي والشعبي، مؤكداً أن وحدة الهدف والتقارب في الرؤى والسياسات بين الأشقاء هو السبيل لمواجهة التحديات المختلفة، متمنياً نجاح سبل التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات.

وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس التي نحتفل بمرور 150 عامًا على افتتاحها للملاحة البحرية، كانت وما تزال تجسيداً حياً للعبقرية المصرية ورمزاً للصمود والتحدي وشرياناً للخير والنماء للعالم أجمع، كما أنها كانت جزءاً رئيسياً في تاريخ مصر وأحداثه المتعاقبة.

وأوضح رئيس الهيئة أن القناة الجديدة جاءت امتداداً للتاريخ المشرف للقناة كملحمة وطنية كشفت عن الحس الوطني للشعب المصري، ووقوفه الدائم بجوار مصر على قلب رجل واحد، ثقةً في القيادة السياسية واقتناعاً منه بجدوى المشروع، وهو ما ظهر جلياً في نجاح المصريين في تمويل المشروع ذاتياً بجمع 64 مليار جنيه في 8 أيام فقط، تم توجيه 20 مليار جنيه منها لمشروع القناة الجديدة واستغلال الباقي في إنشاء مشروعي أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد.

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وأكد الفريق ربيع أن قناة السويس الجديدة أضافت الكثير لمجتمع الملاحة العالمي، حيث نجحت في تقليل زمن العبوروالانتظار، وهو ما انعكس إيجاباً على تقليل النفقات التشغيلية للسفن العابرة، علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحي بإضافة ممر جديد قادر على استعياب حركة مرور السفن في الحالات الطارئة، فضلاً عن رفع كفاءة القناة وزيادة قدرتها على استقبال السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة ومواكبة التطورات المتسارعة في صناعة النقل البحري.

من جهته، تقدم المستشار حماده الصاوي النائب العام بالشكر إلى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، وأعرب عن تقديره لحفاوة الاستقبال، واهتمام الفريق ربيع بلقاء وفود أعضاء النيابة العامة للتعريف بالإنجازات التنموية الأخيرة في منطقة القناة والتأكيد على أهمية القناة باعتبارها ركناً أساسياً من تاريخ مصر وداعم رئيسي لنهضتها.

في السياق، عبر الشيخ محمد بن عبدالله المعجب النائب العام السعودي، عن اعتزازه بتواجده في هيئة قناة السويس، وأبدى سعادته وفخره بحجم الإنجاز الذي تم في مشروع قناة السويس الجديدة، في وقت قياسي بما يعبرعن تفاني الشعب المصري ويؤكد حرصهم على خدمة بلدهم وتحقيق المصلحة العليا للوطن، متمنياً لمصر دوام الأمن والاستقرار ومزيداً من الاستقرار في ظل القيادة الرشيدة والحكيمة التي يتحلى بها الرئيس السيسي في إدارة شؤون مصر.

خلال الزيارة، شاهد الوفد عرضاً تقديمياً عن تاريخ القناة، ومراحل تطويرها المختلفة مروراً بمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالمياً والحفاظ على مكانتها الرائدة.

في ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى كل من المستشار حماده الصاوي والشيخ سعود بن عبدالله المعجب النائب العام السعودي، وفي المقابل أهدى النائب العام المصري المستشار حماده الصاوي هدية تذكارية إلى السيد الفريق رئيس الهيئة.

عقب ذلك، اصطحب الفريق ربيع الوفد لمشاهدة نموذج لمحاكاة إرشاد السفن بمركز المحاكاة، تلاها القيام بجولة بحرية في قناة السويس الجديدة، ثم تفقد موقع أنفاق الإسماعيلية لمشاهدة حجم الإنجازعلى أرض الواقع.