شكرا لقرائتكم خبر عن السفير السعودي يعرب عن سعادته بالتنظيم الرائع لمعرض الكتاب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعرب أسامة نقلي، سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، عن سعادته وفخره بالتنظيم الرائع لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.
وقال «نقلي» خلال زيارته لأجنحة المعرض والجناح السعودي، الأربعاء، إنه سعيد بما رآه من مطبوعات توثق تاريخ الدول، والتي تتصل ببعد ثقافي وتوثيقي هام يتحدث عن العديد من الموضوعات.
وأشار السفير السعودي إلى تعدد الموضوعات الثقافية والأدبية، ما يعطي قوة وثقلا لأجنحة المعرض المختلفة بشكل عام، والجناح السعودي بشكل خاص.
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